2020/10/26 | 19:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان اللبناني نيكولا معوض، لأول مرة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يعلن عن هذا الأمر مسبقا ، لأنه يعتبر ذلك ضمن الأمور الشخصية التي لا يرغب فى التحدث عنها أو إعلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحدث نيكولا عن كواليس المرض أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي بدورته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



نيكولا معوض يكشف تفاصيل إصابته بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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