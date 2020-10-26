وزير الزراعة يوجه باستيراد كافة الاعلاف التي يحتاجها قطاع الدواجن

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، باستيراد كافة الاعلاف التي يحتاجها قطاع الدواجن. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير محمد كريم الخفاجي وجه بالسماح بأستيراد المواد العلفية التي يحتاجها قطاع الدواجن والتي تشمل ( الذرة العلفية وكسبة فول الصويا والبرمكس) من اجل توفيرها في الاسواق المحلية”. …

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