صحة الرصافة تعلن تقاصيل إصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، تسجيل 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 139 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، مؤكداً شفاء 605 حالة جديدة من مصابي الفيروس التاجي ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 51894. وقال الساعدي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة …

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