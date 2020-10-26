/ نينا / تكشف نقاط الخلاف بشان توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصحت اوساط نيابية عن نقاط الخلاف المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى .وتحدث نواب لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / بالقول ان "الاعتراض الاول من نواب الموصل يتعلق باضافة احياء من داخل المدينة الى الأقضية والنواحي خارج المدينة ".واوضح النواب ان " الاعتراض الاخر يتعلق باتفاق بعض الكتل العربية والكردية على تقسيم سهل نينوى المكون من ثلاث وحدات ادارية، وإضافتها الى مناطق بعيدة عن السهل".واضاف ان "الكتل العربية والكردية اضافت قضاء الحمدانية في سهل نينوى الى قضاء مخمور، وبعشيقة الى قضاء الشيخان، وتلكيف الى داخل الموصل، وهذا ما ولد الاعتراض"، مبينا ان " بعض النواب مع ان تكون نينوى دائرة انتخابية واحدة لمنع ماحدث في صلاح الدين وديالى و بغداد "./انتهى5

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