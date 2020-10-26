اكمال الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى يتصدر جدول اعمال جلسـة البرلمان اليـوم

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية مساء اليوم التي يتصدر جدول اعمالها اكمال الدوائر الانتخابية لمحافظتي نينوى وكركوك .كما يتضمن جدول الاعمال ، التصويت على اربعة مشاريع قوانين ، والقراءة الثانية لتقرير ومناقشة خمسة تشريعات اخرى ، بالاضافة الى مناقشات عامة مفتوحة ./انتهى5

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