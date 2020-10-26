2020/10/26 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " عودة الحياة الطبيعية إلى محافظة البصرة وفتح الطرق ورفع الحواجز وممارسة القوات الأمنية لواجباتها الاعتيادية .



لافتا الى أن القوات الأمنية والعسكرية وجدت لحماية الوطن والمواطن.وثمن قائد العمليات بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " الدور الكبير للقوات الأمنية في أداء واجباتها الأمنية بكل مهنية لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة والشكر موصول إلى الحكومة المحلية وشخص محافظ البصرة على دعم وإسناد القوات الأمنية .كما ثمن الدور الإعلامي المميز في نقل الصورة الحقيقية عن البصرة عبر وسائل الإعلام مشيرا الى دور الهيئات التنسيقية الكبير والرائع في تنظيم حركة المتظاهرين السلميين والتعاون مع القوات الأمنية والابتعاد عن الحالات الاستفزازية والسلبية مما عكس الصورة المشرفة والإيجابية للتظاهر والمتظاهرين .واوضح " ان قيادة العمليات لم تسجل أي خرق أمني أو تعد على البنى التحتية والأماكن الحيوية والأملاك العامة والخاصة خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البصرة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يؤكد عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وفتح الطرق ورفع الحواجز وممارسة القوات الأمنية لواجباتها الاعتيادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يؤكد عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وفتح الطرق ورفع الحواجز وممارسة القوات الأمنية لواجباتها الاعتيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).