2020/10/26 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، سبب انقطاع التيار عن مناطق الكرخ، فيما دعت الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحفاظ على المنظومة الكهربائية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الكهرباء عن مناطق الكرخ ببغداد.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الكهرباء عن مناطق الكرخ ببغداد.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).