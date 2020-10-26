شاهد.. تظاهرات امام السفارة الفرنسية في بغداد رفضا لتصريحات ماكرون

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم بتوافد المتظاهرين امام السفارة الفرنسية في العاصمة العراقية بغداد ضد الاساءة للنبي الاعظم محمد (ص) من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل م...

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