الحشد الشعبي يكشف حقيقة وقوع انفجار بمعسكر أشرف بديالى

2020/10/26 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انفجار كدس عتاد في معسكر أشرف في محافظة ديالى. ...

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