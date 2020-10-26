2020/10/26 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض باعداد الوفيات بكورونا بالعراق ..والاصابات ترتفع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض باعداد الوفيات بكورونا بالعراق ..والاصابات ترتفع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض باعداد الوفيات بكورونا بالعراق ..والاصابات ترتفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).