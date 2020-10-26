رئيس يفجر مفاجأة:

2020/10/26 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ندري إذا كان الرئيس الفنزويلي،

نيكولاس مادورو، جادا أم مازحا حين ذكر

أن علماء "المعهد الفنزويلي للبحث

العلمي" طوروا عقارا يقضي على "كورونا"

المستجد بالكامل "من دون أي مضاعفات أو

تأثير سام على الجزي

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