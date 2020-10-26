استطلاع جديد : بايدن يتقدم بقوة في ثلاث ولايات حاسمة

2020/10/26 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف استطلاع امريكي جديد ، الاثنين، تقدم المرشح الديمقراطي في ثلاث ولايات رئيسية وحاسمة وهي ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا والتي سلمت في السابق البيت الابيض لدونالد ترامب .

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاستطلاع اظهر ان بايدن مازال يتقدم بشكل ثابت في الولايات الثلاث كما أن الأشخاص الذين لم يصوتوا في 2016 أو دعموا أحزابًا صغيرة عادوا الى تأييد بايدن “.

واضاف أن ” من المقرر ان يتوجه بايدن غدا الثلاثاء الى ولاية جورجيا على أمل انتزاع ولاية أخرى من ترامب “.

وتابع أن ” بايدن حصل على تقدم بـ 10 نقاط في ميشيغان و 8 نقاط في بنسلفانيا و 9 نقاط في ويسكونسن وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة ويسكونسن هذا اليوم ، وإذا استمر تقدم بايدن ، إذا استمر حتى يوم الانتخابات ، فسيطلب بايدن استعادة “الجدار الأزرق” الديمقراطي الذي سقط في يد ترامب في عام 2016″.

وواصل أن ” الفرق ، وفقًا لمركز أبحاث الانتخابات في أبحاث جامعة ويسكونسن-ماديسون ، هو أن الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم وأولئك الذين يدعمون مرشحين ثانويين للأحزاب بدأوا في كسر الطريق نحو بايدن، بالاضافة الى تمتعه بالفعل بتقدم كبير بين اصوات الناخبين الذين لم يصوتوا بعد ، لذا فان الهامش ليس كبيرًا بما يكفي لتعويض ميزة بايدن في التصويت المبكر، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بين الأشخاص الذين صوتوا بالفعل بنسبة 87 في المائة في بنسلفانيا و 75 في المائة في ميشيغان”.

والقى ترامب باللوم في خسارته على ما اسماه ” بالمؤامرة الاعلامية الفاسدة في كل الأوقات ” على سوء تعامله مع جائحة كورونا “.



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