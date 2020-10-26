رسول: القوات الأمنية ملتزمة بالحفاظ على أرواح المواطنين

2020/10/26 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان القوات الأمنية ملتزمة بالحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال رسول في مؤتمر صحفي، تابعته “تقدم” ان “القطعات الأمنية تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة”، مبينا ان “المئات من قنابل المولوتوف ترمى باتجاه القوات الأمنية وقد تعرض العشرات من القوات الأمنية للإصابات بسبب رمي قنابل المولوتوف“.

وطالب رسول المتظاهرين “بالتعاون مع القوات الأمنية وعلى المواطنين عدم الخروج من ساحات التظاهر“، مشددا على ان “القوات الأمنية ملتزمة بالحفاظ على أرواح المواطنين”.

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