الكاظمي: العراق يطمح إلى علاقات أكبر مع روسيا

2020/10/26 | 19:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن طموح بلاده في مستوى العلاقات مع روسيا أكبر من الواقع الحالي لها.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الكاظمي استقبل، اليوم …

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