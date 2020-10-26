الصين تفرض عقوبات على كبرى الشركات الامريكية لبيعها السلاح الى تايوان

2020/10/26 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اعلنت بكين ، الاثنين ، انها ستصدر عقوبات اقتصادية على كبرى شركات تصنيع السلاح الامريكية لبيعها الاسلحة الى تايوان .

ونقلت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المتحدث باسم الخارجية الصينية أن تشاو ليجيان قوله في مؤتمر صحفي إن ” الصين ستفرض عقوبات على شركات بوينغ للدفاع ولوكهيد مارتن ورايثيون ، بالإضافة إلى متعاقدين آخرين بوزارة الدفاع الامريكية شاركوا في عمليات بيع لحكومة تايوان”.

واضاف أنه ” ومن أجل حماية مصالحنا الوطنية ، قررت الصين اتخاذ التدابير اللازمة وفرض عقوبات على الشركات الأمريكية مثل لوكهيد مارتن ، وبوينغ ديفينس ، ورايثيون ، وأولئك الأفراد والشركات الذين تصرفوا بشكل سيء في عملية مبيعات الأسلحة”.

وتابع أن ” البيان يأتي بعد أيام فقط من مطالبة الصين للولايات المتحدة بوقف بيع صواريخ أرض – أرض لتايوان ، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها”.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن ذلك ” يتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين ، ويضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير ، ويرسل إشارات خاطئة بشكل خطير إلى قوى استقلال تايوان ويقوض بشدة العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والصين تعارض ذلك بشدة”.

واشار التقرير الى أن ادارة ترامب ردت بالقول إن ” البيع سيساعد في تحسين أمن المستفيد ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة”.

من جانبها قالت شركة لوكهيد مارتن إن ” لها وجودا محدودا في الصين ” ، فيما قالت شركة بوينج إنها “ما زالت ملتزمة بالسوق الصينية” ورفضت شركة رايثون التعليق على الموضوع .



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