2020/10/26 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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الناطق باسم القائد العام يدعو المتظاهربن الى الالتزام بالاماكن المخصصة للتظاهر

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