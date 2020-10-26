بمليون برميل يومياً… خطة عراقية “تحبس الانفاس” لزيادة الانتاج النفطي “رغم أوبك +”: اتفاقنا انتهى وسنرفع

2020/10/26 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت شركة تسويق النفط الوطنية سومو، اليوم الاثنين 26 تشرين الاول 2020، عن عزم العراق رفع انتاجه النفطي مليون برميل يومياً، مبينة ان الاتفاق مع اوبك ينتهي الشهر الحالي.

واصدرت الشركة ايضاحاً حول ما نشر من بعض الوكالات الاعلامية عن ايعاز وزارة النفط العراقية لزيادة الانتاج النفطي ب (٢٥٠) الف برميل/ يوم.

واضافت في بيانها، انه كما هو معلوم، فقد دخل اتفاق دول منظمة اوبك والدول المؤتلفة معها ضمن اتفاق ما يسمى بمجموعة اوبك+ لتخفيض الانتاج مرحلته الثانية منذ شهر اب الماضي وبهذا لم يعد التخفيض بالانتاج البالغ (١٠٦١) الف برميل باليوم نافذا على العراق حيث ان نسبة التخفيض لهذه المرحلة هي (١٨٪) من اساس انتاج العراق المثبت لشهر تشرين الاول من عام ٢٠١٨ والبالغ (٤٦٥٣) الف برميل باليوم ، وبالتالي فان مقدار تخفيض الانتاج النفطي العراقي لهذه المرحلة هو (٨٤٩) الف برميل باليوم.

وتابعت: ان نسبة التزام العراق بتخفيض الانتاج لشهري اب وايلول الماضيين كانت قد تجاوزت حاجز ال (١٠٠)٪ للايفاء بالتزام العراق بخطة التعويض عن الكميات التي لم يتمكن من الالتزام بتخفيضها للاشهر (ايار وحزيران وتموز) ليكون اجمالي التخفيض الاساسي مضافا اليه التخفيض لخطة التعويض هو بحدود تزيد على (١.٢) مليون برميل باليوم.

واشارت الى انه علاوة على ما جاء اعلاه وبالنظر لقرار دول اوبك والدول المؤتلفة معها لتمديد فترة التعويض عن الكميات التي لم تتمكن عدد من دول الاتفاق تخفيضها الى نهاية كانون الاول من العام الحالي بدلا من نهاية ايلول كما نص اصل الاتفاق، قدم العراق خطة محدثة للتخفيض مع التعويض ليكون اجمالي الكمية التي يخفضها العراق ابتداءا من شهر تشرين الاول الحالي بحدود (١) مليون برميل باليوم وعليه فهنالك كمية تزيد على (٢٠٠) الف برميل باليوم قابلة ان تضاف لانتاج العراق دون حصول اي اخلال بالتزام العراق باتفاق اوبك+.

وخلصت الى انه: هنا تود شركة تسويق النفط ان تؤكد نيابة عن وزارة النفط التزام العراق ودعمه الكامل لما تم الاتفاق عليه بين دول اوبك وخارجها تحت اطار اتفاق التعاون لتحقيق هدف عودة الاستقرار والتوازن لسوق النفط ونمو سليم للاقتصاد العالمي.

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