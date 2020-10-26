متى يكون الصداع مؤشراً على ورم في الدماغ؟

2020/10/26 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

عادة ما يُعزى الصداع إلى المشاكل اليومية مثل التوتر أو الجفاف.



ومع ذلك، قد تكون هنالك أسباب خطيرة كامنة وراء الشعور بالصداع مثل أورام الدماغ.

قال سانج باسي، استشاري جراحة الأعصاب في “مركز لندن للأعصاب” لصحيفة إكسبرس البريطانية: “يشكو حوالي 50% من الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بورم في المخ من أن الصداع المستمر كان احد الأعراض الأولى التي شعروا بها”.

وأوضح باسي الآليات السرطانية التي يمكن أن تسبب الصداع، قائلاً: “مع وجود ورم في المخ، فإن الصداع لا ينتج عن الورم نفسه، حيث أن الدماغ لا يحتوي على مستقبلات للألم، بل ينتج عن ضغط الورم على الأوعية الدموية الحساسة والأعصاب داخل الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم.



كما يمكن أن يحدث الألم أيضاً بسبب الورم الذي يمنع تدفق السائل الدماغي الشوكي في الدماغ”.

وبحسب باسي، إذا كان شخص ما يعاني من ورم في المخ، فإن صداعه عادة ما يكون مختلفاً عن الصداع العادي لأنه يكون مصحوباً بأعراض أخرى.

ما هي العلامات التي تدل على أن الصداع ناجم عن ورم في الدماغ؟

آلام الرأس عند الاستيقاظ

قال باسي إن الصداع المرتبط بأورام المخ عادة ما يكون أسوأ في الصباح، خاصة عند الاستيقاظ، ونظرًا لأن الصداع الناجم عن ورم الدماغ غالبًا ما يكون ناتجًا عن تراكم السائل النخاعي في الدماغ، فقد تقل شدته عندما يقف المصاب ويبدأ السائل النخاعي في التصريف أو يزداد سوءًا بسبب السعال أو الانحناء أو الصراخ.

يتفاقم الألم الناجم عن الورم مع الوقت

وفقاً لباسي، يميل الصداع الناجم عن ورم المخ إلى التفاقم مع مرور الوقت، ويمكن أن يشبه الصداع النصفي أو الصداع الناجم عن التوتر مع ألم خفيف أو ألم نابض مستمر.

الصداع المصحوب بالتقيؤ

حذر باسي من أن الصداع المصحوب بتقيؤ متكرر وتغييرات في الذاكرة أو الشخصية، وأي ضعف في العضلات، أو مشاكل في الكلام والرؤية قد يكون علامة واضحة على أورام الدماغ، لذا يجب استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.

نوبات ارتعاش

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أورام في المخ، من نوبات مستمرة من الصداع، أو نوبات ارتعاش في الساقين أو الذراعين أو اليدين.



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