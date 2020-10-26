2020/10/26 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التركمان يشترطون اعتماد ثلاثة دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التركمان يشترطون اعتماد ثلاثة دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التركمان يشترطون اعتماد ثلاثة دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).