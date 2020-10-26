اشتباكات جديدة بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير

2020/10/26 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اشتباكات جديدة الإثنين بين عشرات

المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة

التحرير، غداة تظاهرات شهدتها بغداد

إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة

أكتوبر"

وحاول عشرات الشبان عبور جسر الجمهورية

الذي يصل ساحة

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