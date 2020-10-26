الكاظمي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

2020/10/26 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص

لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر

لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني

لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية،

الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.

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