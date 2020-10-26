وزير الزراعة يفتح باب الاستيراد امام اعلاف الدواجن

2020/10/26 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، بالسماح بأستيراد المواد العلفية التي يحتاجها قطاع الدواجن والتي تشمل ( الذرة العلفية وكسبة فول الصويا والبرمكس) من اجل توفيرها في الاسواق المحلية.

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