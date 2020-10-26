الصحة: 200 جريح من القوات الأمنية بينهم 25 حالة خطيرة خلال التظاهرات

2020/10/26 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر

200 جريح من القوات الأمنية بينهم 25 حالة خطيرة خلال التظاهرات

40 جريح من المدنيين

استنفار ملاكاتا لعلاج الجرحى لم يؤثر على علاج المصابين بفيروس كورونا

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