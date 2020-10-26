2020/10/26 | 19:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – لم تنته بعد حرب التصريحات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، وفينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي.



رونالدو مصاب بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتسببت إصابته في دخوله في معركة إعلامية مع الوزير الإيطالي.



الوزير يبدأ الحرب انتقد سبادافورا سفر رونالدو خارج إيطاليا، للانضمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرب الإعلامية مستمرة بين رونالدو ووزير الصحة الإيطالي وكالة الصحافة المستقلة.

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