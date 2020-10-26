رسول: المئات من قنابل المولوتوف ترمى باتجاه القوات الأمنية الملتزمة بضبط النفس

2020/10/26 | 19:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي:

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