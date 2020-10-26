2020/10/26 | 19:57 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي:
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسول: المئات من قنابل المولوتوف ترمى باتجاه القوات الأمنية الملتزمة بضبط النفس
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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