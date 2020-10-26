"ماء على سطح القمر".. ناسا تعلن عن اكتشاف مذهل

2020/10/26 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الفضاء الأميركية "ناسا"، الاثنين، للمرة الأولى وجود ماء على السطح المضيء للقمر في اكتشاف مذهل ستكون له تبعاته على أي مهمة مستقبلية تذهب إلى القمر.

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