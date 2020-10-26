اربيل... تغريم مواطنين لعدم ارتداء الكمامة

2020/10/26 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت لجنة تغريم عدم ارتداء الكمامات في الاماكن العامة في اربيل بتغريم المواطنين المخالفين لقرار وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

وحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين فإن أربيل تحتل المرتبة الاولى بين محافظات الاقليم في عدد الاصابات بكورونا حيث الاصابات في الاقليم تجاوزت 70155 اصابة، منها 25360 في اربيل .

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان اصدر يوم 24 من الشهر الجاري عدة قرارات لمواجهة انتشار فايروس كورونا ومنها فرض غرامة قدرها 20 الف دينار عراقي على من لا يرتدي الكمامات في الاماكن العامة.

من جانبه قال هيمن قادر نائب محافظ اربيل في تصريحات لصوت امريكا، انه في حال ضبط المواطن المخالف يتم تحرير مخالفة له بمبلغ 20 الف دينار تدقع نقدا وفي حال لم يكن المخالف يحمل هذا المبلغ فإنه يتم اقتياده الى اقرب مركز شرطة ويتم توقيفه لحين تسديد مبلغ الغرامة، ومن ثم يوقع على تعهد بعد المخالفة مرة أخرى.

واعرب هيمن قادر عن اسفه لعدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وعدم ارتداء الكمامات والكفوف، مشيرا الى ان الاحصائيات تشير الى ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس، مشددا على انهم يتعاملون مع المواطنين في هذا الشأن حسب بيان الداخلية والقرارات التي اصدرتها لمواجهة تفشي الفايروس.

PUKmedia / خاص ‌

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