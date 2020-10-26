عمليات البصرة تعيد فتح الطرق المغلقة وتصف تنظيم التظاهرات بـ 'الرائع'

2020/10/26 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الإثنين، فتح الطرق المغلقة ورفع الحواجز وعودة الحياة لطبيعتها بالمحافظة.

وقال مدنف في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (26 تشرين الأول، 2020)، إنه "نثمن الدور الكبير للقوات الأمنية في أداء واجباتها الأمنية بكل مهنية التأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة والشكر موصول إلى الحكومة المحلية على دعم وإسناد القوات الأمنية".

واضاف البيان أنه "تقرر عودة الحياة الطبيعية إلى محافظة البصرة وفتح الطرق ورفع الحواجز وممارسة القوات الأمنية لواجباتها الاعتيادية"، مبينا أن "الهيئات التنسيقية كان لها دور كبير ورائع في تنظيم حركة المتظاهرين السلميين والتعاون مع القوات الأمنية والابتعاد عن الحالات الاستفزازية والسلبية مما عكس الصورة المشرفة والإيجابية للتظاهر والمتظاهرين".

وتابع :"نثمن ونشكر الدور الإعلامي المميز في نقل الصورة الحقيقية عن البصرة عبر وسائل الإعلام"، لافتا إلى أن "قيادة العمليات لم تسجل أي خرق أمني أو تعد على البنى التحتية والأماكن الحيوية والأملاك العامة والخاصة خلال التظاهرات الاخيرة التي شهدتها البصرة".

واشار إلى أنه "نؤكد بأن القوات الأمنية والعسكرية وجدت لحماية الوطن والمواطن".

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