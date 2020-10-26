الصحة تستقبل 200 جريح من القوات الامنية بسبب المصادمات

2020/10/26 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر ، اليوم الاثنين ، ان الوزارة سجلت استقبال اكثر من 200 جريح من القوات الامنية بسبب المصادمات مع المتظاهرين “.

وقال البدر في مؤتمر صحفي عقده في مقر قيادة الشرطةالاتحادية بمشاركة المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول واللواء سعد معن واللواء تحسين الخفاجي ، ان” احصائية الاصابات التي سجلتها وزارة الصحة اكثر من 200 جريح من القوات الامنية غالبيتهم غادروا المستشفيات “.

واوضح ان الوزارة استقبلت 40 مدني مصاب من المتظاهرين وتلقوا العلاج وخرجوا “.

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