رحيل عزة الدوري الرجل الثاني في حزب البعث العراقي إبان حكم صدام حسين

2020/10/26 | 20:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن كل من حزب البعث العراقي ورغد حسين ابنة صدام حسين وفاة الرجل الثاني في حزب البعث إبان حكم صدام، عزة الدوري.



ولم يشر في أي من البيانين إلى المكان الذي توفي فيه، إذ توارى عن الأنظار بعد الغزو الأمريكي للعراق.

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