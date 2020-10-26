بالوثيقة.. التركمان يطالبون باعتماد ثلاث دوائر انتخابية متساوية في كركوك

2020/10/26 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، وثيقة صادرة من الاحزاب التركمانية تتضمن المطالبة باعتماد ثلاث دوائر انتخابية متساوية في كركوك.

واشترطت الاحزاب التركمانية وفقاً للوثيقة أن تكون لمحافظة كركوك ثلاث دوائر انتخابية بما يحفظ التمثيل العادل للمكونات ويساهم باستقرار المحافظة والسلم المجتمعي.

وأدناه نص الوثيقة:

التالي

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بالوثيقة..



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