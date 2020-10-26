مصدر نيابي يكشف سبب تأخر عقد جلسة اليوم حتى الآن

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر برلماني

استمرار الحوارات والاجتماعات بين القوى السياسية داخل البرلمان بشكل متفرق واجتماعات داخل الكتلة الواحدة للوصول الى اتفاق بشان التصويت بشكل كامل على قانون الانتخابات الجديد، هو من يؤخر عقد جلسة البرلمان لغاية الآن

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