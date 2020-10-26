2020/10/26 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي، الإثنين، 26 تشرين الأول، 2020، عن مقترح نيابي بشأن الدوائر الإنتخابية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من اعضاء مجلس النواب قدموا مقترحا بشأن الدوائر الإنتخابية في محافظة كركوك، تتضمن تقسيمها إلى 3 دوائر".

واضاف أن "عدد المقاعد في المحافظة حسب المقترح 12 مقعدا بينها 3 مقاعد لكوتا النساء".

وفي وقت سابق، اشترطت الاحزاب التركمانية، الإثنين، 26 تشرين الأول، 2020، اعتماد ثلاث دوائر انتخابية متساوية لمحافظة كركوك.

وقال المنسق الإعلامي للأحزاب التركمانية، كريم الدباغ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاحزاب التركمانية في محافظة كركوك عقدت اجتماعا لمناقشة الاوضاع السياسية والأمنية وقانون الانتخابات".

واضاف البيان أن "الأحزاب التركمانية اتفقت على وحدة الصف وطالبت مجلس النواب بضرورة اعتماد ثلاث دوائر انتخابية لمحافظة كركوك بما يحفظ التمثيل العادل للمكونات وبما يساهم باستقرار المحافظة والسلم الاهلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: مقترح نيابي بشأن الدوائر الإنتخابية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: مقترح نيابي بشأن الدوائر الإنتخابية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).