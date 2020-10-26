الداخلية تعلن تسفير 10213 شخصا أجنبيا الى خارج البلاد

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تسفير (10213 ) شخصا أجنبيا الى خارج البلاد، حسب قانون إقامة الاجانب. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي وبمتابعة اللواء رياضي جندي الكعبي وبمتابعة ميدانية من قبل مدير شؤون الاقامة العميد قصي صبيح تم تسفير (10213) شخصا …

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