بالصور.. عراقيون يتظاهرون امام السفارة الفرنسية في بغداد احتجاجا على تطرف ماكرون

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ تقرير مصور عبر مواطنون عراقيون، اليوم الاثنين، عن رفضهم لتصرفات المتطرفة للرئيس الفرنسي امانؤيل ماكرون.وتظاهر المواطنون امام السفارة الفرنسية في بغداد وقاموا بحرق العلم الفرنسي ووطء صور الرئيس الفرنسي بالاقدام.

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