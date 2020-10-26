الطلبة ونفط البصرة يتعادلا سلبيا

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أضاع الطلبة نقطتين من تعادله أمام نفط البصرة بعد تعادلهما السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الأولى من الدوري التي شهدت طرد لاعب نفط البصرة في الدقيقة 11.ولم يستثمر فريق الطلبة النقص العددي أثر طرد اللاعب كرار جمعة الذي أعاق مهاجم الطلبة محمد جفال ليتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 11، لكن الطلبة أهدر الفرص التي لاحت له حتى ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق وأضاعها اللاعب محمد جفال بعد أن تألق الحارس حيدر جمال في أبعادها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني حاول الطلبة إيجاد الحلول فأضاع حيدر حسين كرة بعد أن علت العارضة ثم رد نفط البصرة من تسديدة لأحمد فرحان ابعدها الحارس امجد رحيم وأهدر أمير صباح كرة سهلة جدا من عرضية تجاوزت المدافعين وصلت له لم يحسن اكمالها داخل الشباك لتمر من بين قدميه، وتصدى حيدر جمال لتسديدة حيدر حسين، وكاد نفط البصرة ان يخطف المباراة في الوقت بدل الضائع من تسديدة للاعب حيدر ساري انقذها الحارس امجد رحيم ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.وسيلاعب فريق الطلبة في الجولة المقبلة فريق الصناعات الكهربائية فيما يستضيف نفط البصرة فريق القوة الجوية في ملعب الفيحاء./انتهى

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