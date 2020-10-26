نواب لـ/ نينا / : الدوائر الانتخابية ستحسم في الجلسات المقبلـة

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقع نواب حسم الدوائر الانتخابية خلال الجلسات المقبلة، مؤكدين ان الخلاف السياسي حول الية توزيع الدوائر لا يزال قائما ./انتهى5

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