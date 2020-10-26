سيف البدر : تم اسعاف اكثر من 200 جريح من القوات الامنية و40 من المدنيين

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر انه تم استقبال اكثر من 200 جريح منتسب و40 من المدنيين للعلاج.وقال في مؤتمر القيادات الامنية ان : الوزارة مستمرة في تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية وبشكل طبيعي.واضاف البدر ان : استنفار الوزارة خلال التظاهرات لم يؤثر على ادائها بمواجهة كورونا./انتهى3

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