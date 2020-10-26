الكعبي: السفارة الأمريكية قاعدة عسكرية وهي اساس مشاكل العراق

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الأمين العام لحركة النجباء في العراق مع المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية في الشؤون العسکرية وبحث معه أهم القضايا المتعلقة بالتطورات الجا...

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