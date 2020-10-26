القوات العراقية تعلن تحرير جزيرة هامة من الإرهاب بالكامل

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الإثنين، تحرير جزيرة "كنعوص" الاستراتيجية بالكامل من تنظيم "دا...

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