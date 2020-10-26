الكاظمي يلتقي مبعوث الرئيس الروسي لبحث هذه الملفات..

2020/10/26 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي لها....

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