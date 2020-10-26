أربيل والنفط يهزمان بغداد والصناعات

2020/10/26 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن النفط من خطف النقاط الثلاث بعد

فوز مستحق على ضيفه الصناعات

الكهربائية، بهدفين نظيفين، اليوم، في

ملعب النفط لحساب الجولة الأولى من

الدوري.

سجل للنفط محمد داود في الدقيقة 3، ووليد

كريم في الدقيقة 3

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