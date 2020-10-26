مقترح الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك (وثيقة)

2020/10/26 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، وثيقة تحمل مقترح اعتماد الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك بعد حصول التوافق عليه، قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لحسمه مع ملف دوائر محافظة نينوى

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واعلن النائب بدر الزيادي، الاثنين، عن توصل الكتل السياسية الى توافق بشـأن دوائر محافظتي نينوى وكركوك.

وذكر الزيادي في في حديث لـ"ناس"، (26 تشرين الاول 2020)، انه "تم التوصل الى توافق بشأن دوائر محافظتي نينوى وكركوك وسيتم التصويت عليها بعد انعقاد جلسة اليوم".

ورأى نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، انه لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات.

وقال المكتب الاعلامي للحداد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2020)، انه "في الإجتماع الذي عقد بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب والسادة النواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، اشار الحداد إلى، أن تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الإنتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأضاف نائب رئيس المجلس بأن "مساء اليوم سيشهد التصويت على الدوائر الإنتخابية المتبقية لتلك المحافظتين".

وافاد الحداد بحسب البيان انه "لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يسعى دائماً للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير".

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