السعودية تعلن اعتراض مسيرة

2020/10/26 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الإثنين، إن التحالف أسقط طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

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