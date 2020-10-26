الدفاع الجوي: اجواؤنا مؤمنة وسنكون الأفضل في المنطقة

2020/10/26 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة الدفاع الجوي، الاثنين، سيطرتها على الأجواء في جميع أنحاء العراق، وان جميع الطائرات القادمة والمغادرة مكشوفة لديها، متوقعة ان تكون منظومات الدفاع الجوي العراقي الأفضل في المنطقة خلال العامين المقبلين.

وذكر قائد الدفاع الجوي، اللواء الركن، معن السعدي، في لقاء فيديوي نشر على موقع وزارة الدفاع، واطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (26 تشرين الأول 2020)، إن "الدفاع الجوي في جميع دول العام يعد السلاح الأول الذي يعتمد عليه في حماية سماء البلد وسيادته من الخروقات"، لافتا إلى أن "الدفاع الجوي في العراق يسير نحو التطور ويعتمد على منظومات متكاملة".

وأضاف السعدي، أن "الدفاع الجوي يسيطر على الأجواء ككشف راداري في جميع أنحاء العراق"، لافتا إلى أن "جميع الطائرات القادمة والمغادرة مكشوفة لدى قيادة الدفاع الجوية وتتم بموافقات أصولية، كما أننا نؤمن الحماية للمؤسسات الحيوية والمنشآت والمراقد الدينية".

وأشار قائد الدفاع الجوي، إلى وجود تنسيق مع سلطة الطيران المدني حول حركة الطائرات والمناطق المحرمة الموجودة، لافتا إلى أن "الدفاع الجوي يشترك في الواجبات المهمة كالزيارات المليونية والمناسبات الوطنية".

وكشف السعدي، عن "قرب وصول منظومات كشف راداري ومنظومات صواريخ بمختلف الأنواع إلى العراق"، متوقعا أن "يكون الدفاع الجوي العراقي خلال العامين المقبلين أفضل من منظومات الدفاع الجوي في المنطقة".

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