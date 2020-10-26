حقوق الإنسان تدين الإساءة إلى الرسول الأعظم وتطالب بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان

2020/10/26 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تدين المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الاثنين ، بأشد عبارات الاستنكار الإساءة إلى الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي الرحمة والإنسانية بنشر الصور المسيئة لشخصه الكريم وما صدرت من تصريحات عنصرية عن الرئيس الفرنسي.

وترفض المفوضية كافة الإساءات التي استهدفت شخصية الرسول أو أي إساءة تمس الديانات والأنبياء والرسل بحجّة حرّية الرأي والتعبير، ونشدد على أن الاستمرار في هذه الأعمال المشينة يعتبر إهانةً وتجاوزا لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاكاً لحقوقهم التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان في حرية الأديان واحترام العبادات والرموز الدينية.

واوضحت إن العالم الذي يواجه تحديات صعبة ومعقدة في مواجهة التطرف الديني يحتاج من الجميع إلى التكاتف وتوحيد الجهود في مكافحة بواعث العنصرية ومنع الإساءات لكل المعتقدات والديانات في العالم أجمع.

وتطالب المفوضية المنظمات الدولية بالنهوض بمسؤولياتها الإنسانية وواجباتها المجتمعية والأخلاقية لمنع الإساءات المتكررة إلى الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والدين الإسلامي تحت مظلة حرية التعبير لبث بذور الكراهية والبغضاء، والعمل بجدية لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم، كما نطالب الجهات المعنية في وزارة الخارجية بالتحرك عبر قنواتها لاستنكار هذا العمل غير الأخلاقي لدى الدول التي صدرت منها تلك الإساءات .



كما تطالب المفوضية بتشريع قانون دولي يجرم الإساءة للأديان.

وتلفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أن ترسيخ حقوق الإنسان تنبع من احترام وتقديس الديانات والرسالات السماوية .

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