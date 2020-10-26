2020/10/26 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أقيمت اليوم الإثنين 3 مباريات في الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز في موسمه الجديد (2020-2021).



ونستعرض لكم في السطور التالية نتائج اليوم الثاني من الموسم الجديد في الدوري العراقي الممتاز.



النفط 2 × الصناعات الكهربائية 0 محمد داوود في الدقيقة 8، ووليد كريم في الدقيقة 34.



أمانة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي الممتاز..



تعرف على نتائج اليوم الإثنين وكالة الصحافة المستقلة.

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