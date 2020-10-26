المتحدث باسم الصحة : إصابة 240 متظاهراً وعنصر أمن خلال الاحتجاجات والمظاهرات

2020/10/26 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلنت وزارة الصحة العراقية اصابة 240 متظاهرا وعنصر امن في الاحتجاجات التي شهدتها ساحات التظاهر في بغداد، بعد الاحتجاجات والمصادمات بين متظاهرين وقوات أمنية، في الذكرى الأولى لاحتجاجات تشرين الأول.



وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر خلال مؤتمر صحفي “استقبلنا أكثر من ٢٠٠ جريح من القوات الامنية، بينهم ٢٥ إصابة في حالة […]

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