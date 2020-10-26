الحشد الشعبي يضبط اسلحة واعتدة تابعة لارهابيين في ديالى

2020/10/26 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، ضبط اسلح واعتدة كافية لـ40 ارهابي في المحافظة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي ضبطت خلال الساعات 48 الماضية اثنين من اكبر مخازن الاسلحة والاعتدة السرية لداعش في خانقين والمقدادية والتي كافية لتسليح اكثر من 40 ارهابي”.

واضاف الحسيني،ان” المخازن كان معدة لتنفيذ عمليات اجرامية بحق قرى ومناطق مدنية ونقاط امنية لافتا الى ان ضبط المخازنين هو احباط لمسلسل دم جديد كان ينوي داعش الارهابي تنفيذه خلال الفترة القادمة مؤكدا بان العملية جرت من خلال اختراق نوعي لاحدى الخلايا النائمة وصولا الى تحديد مواقع المخزنيين والذي تم وضعها في مناطق ذات جغرافية معقدة جدا ومدفونة تحت الارض”.

وكان الحشد الشعبي كثف في الاونة الاخيرة من عملياته في تعقب ورصد خلايا داعش وضبط مضافاته في ديالى”.انتهى 25ف

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