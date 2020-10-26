شفاء 72 بالمئة من الاطفال المصابين بـ” السرطان” في ديالى

2020/10/26 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن شفاء 72% من الاطفال المصابين بالسرطان.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مركز الاورام السرطانية في مستشفى بعقوبة التعليمي استقبل منذ تاسيسه قبل 8 سنوات 288 حالة اصابة بالسرطان لاطفال دون 14 سنة لافتا الى 209 منهم تماثل للشفاء اي بنسبة تزيد عن 72%”.

واضاف، ان “ماتحقق انجاز رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها ديالى مؤكدا بان المرضى تجرى لهم الفحوصات اللازمة كإجراء تحليل نخاع العظم او الفحص النسيجي للكشف عن اورام الدم و الاورام الصلبة و من ثم تتم المباشرة بالمرحلة الثانية العلاجية التي تتضمن اجراء العمليات الجراحية او العلاج الكيمياوي او الاشعاع”.

واشار الى ان “المركز يدار من قبل فريق طبي مميز نجح في تحقيق نسبة عالية من الشفاء رغم ان بعض الحالات كانت صعبة”.

وشهدت ديالى في السنوات الاخيرة ارتفاعا في معدلات الاصابة بالسرطان لاسباب متعددة ما دفع الى انشاء مركز متخصص للاورام السرطانية”.انتهى 25 ف

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